Политолог Ярошенко допустил активность Германии по "возвращению" своих земель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко допустил активность Германии по возвращению своих исторических территорий. Сейчас этому вопросу уделяется повышенное внимание, и причина в системе европейской безопасности, которая была развалена усилиями США. Сейчас за безопасность никто не отвечает и не исключено, что Германия решит начать активные действия относительно польских территорий.

США долгое время выстраивали систему по принципу „разделяй и властвуй“, создавали хаос. И все это ударило по безопасности, начали озвучиваться территориальные претензии.

Германия озвучивает претензии Польше и считает их вполне объективными и обоснованными. Но с точки зрения международного права – эта территория должна оставаться в своих границах, если только жители не настаивают на самоопределении.

В свою очередь Польша активно претендует на Западную Украину. И процесс аннексии уже идет.

- Но это мягкая аннексия, территории Украины включаются в состав Польши, - заключил эксперт в беседе с телеканалом "360".

Тем временем, власти ФРГ на официальном уровне не поднимают вопрос присоединения исконно немецких территорий, входящих в состав Польши, но жители Германии не забыли историю этих земель. А президент польского Нацбанка Польши Адам Глапинский заявил, что у Берлина есть намерения «подчинить себе пояс стран между Германией и Россией», пишет ФАН.

Директор Центра европейской информации Николай Топоринин предположил, что информация о том, что Берлин претендует на бывшие земли — это фейк, направленный на ухудшение польско-немецких отношений, сообщает газета "Известия".