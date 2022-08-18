Российские компании не могут использовать товарные знаки ушедших западных брендов

Глава Роспатента Юрий Зубов в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что российские компании или индивидуальные предприниматели не смогут использовать товарные знаки ушедших с российского рынка западных компаний, которые пока не отзывали свой бренд из Роспатента.

Это связано с тем, что данные товарные знаки, точно так же как и российские, охраняются законодательством РФ.

- На самом деле, все эти товарные знаки охраняются сегодня российским законодательством, точно так же, как и российские товарные знаки ... и просто так воспользоваться чужим объектом интеллектуальной собственности нельзя. (решать такие вопросы можно) только в правовом поле. Могу сказать, что подобного рода попытки прибрать к рукам чужие бренды достаточно давно происходят, - рассказал представитель ведомства в эфире радио "Комсомольская правда".