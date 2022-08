Telegram, TikTok и Zoom начнут маркироваться как нарушители законов России Фото: REUTERS

Роскомнадзор заявил о необходимости применить «меры понуждения» в отношении ряда IT-компаний за неудаление запрещенного на территории России контента. Теперь поисковые системы будут обязаны при помощи маркировки информировать пользователей о нарушении платформ TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest российского законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», - сказано в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, 19 августа.

В заявлении говорится о том, что данные ИТ-компании не соблюдают законы об удалении запрещенной на российской территории информации, а также основные обязанности, установленные законом № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ».

Уточняется, что данные меры будут действовать «до полного устранения» данными компаниями нарушений законодательства России.