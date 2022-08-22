Юрист объяснила, могут ли ребенка выгнать из школы за яркую внешность Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юрист "Актион Образование" Анна Ивлева рассказала российским родителям, стоит ли бояться, что ребенка выгонят из школы за яркую внешность.

По ее словам, к России в школах учителя и администрация учебного заведения не могут требовать от ребенка вносить коррективы в свою внешность. В частности, они не должны требовать смывать макияж, снимать пирсинг или перекрашивать волосы в естественный цвет. Об этом пишет Газета.Ru.

При этом юрист объяснила, что учителя в праве сделать учащемуся замечание, если дело касается внешнего вида и школьной формы. Однако, как заверила Ивлева, отстранять от уроков или исключать из школы за слишком яркий цвет волос дирекция не имеет права.

- В этом случае учитель нарушает гарантированное право ребенка на предоставление условий для обучения (ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ), в этой ситуации у родителей ребенка есть все основания обратиться в прокуратуру, - добавила эксперт.

Ранее ФАН писал, что 11-летняя девочка-подросток из Волгограда подожгла школу, теперь ее поставят на профилактический учет. Сумма ущерба пока устанавливается. Свой поступок девочка объяснила детской шалостью.

К слову, в этом году в российских школах будут важные изменения. Как сообщил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы РФ по просвещению Максим Гулин, одним из законопроектов стал документ о российском движении детей и молодежи. Ранее различными движениями молодежи было охвачено всего около 3,5 миллиона детей, притом что всего в регионах страны числится около 18 миллионов школьников. По словам зампреда комитета Госдумы, это движение поможет охватить большее количество детей и даст им реализоваться.