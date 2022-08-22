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Общество22 августа 2022 15:15

Юрист объяснила, могут ли ребенка выгнать из школы за яркую внешность

Юрист Ивлева: Никто в школе не может требовать от ребенка смывать макияж или снимать пирсинг
София ГОНЧАРОВА
Юрист объяснила, могут ли ребенка выгнать из школы за яркую внешность

Юрист объяснила, могут ли ребенка выгнать из школы за яркую внешность

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юрист "Актион Образование" Анна Ивлева рассказала российским родителям, стоит ли бояться, что ребенка выгонят из школы за яркую внешность.

По ее словам, к России в школах учителя и администрация учебного заведения не могут требовать от ребенка вносить коррективы в свою внешность. В частности, они не должны требовать смывать макияж, снимать пирсинг или перекрашивать волосы в естественный цвет. Об этом пишет Газета.Ru.

При этом юрист объяснила, что учителя в праве сделать учащемуся замечание, если дело касается внешнего вида и школьной формы. Однако, как заверила Ивлева, отстранять от уроков или исключать из школы за слишком яркий цвет волос дирекция не имеет права.

- В этом случае учитель нарушает гарантированное право ребенка на предоставление условий для обучения (ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ), в этой ситуации у родителей ребенка есть все основания обратиться в прокуратуру, - добавила эксперт.

Ранее ФАН писал, что 11-летняя девочка-подросток из Волгограда подожгла школу, теперь ее поставят на профилактический учет. Сумма ущерба пока устанавливается. Свой поступок девочка объяснила детской шалостью.

К слову, в этом году в российских школах будут важные изменения. Как сообщил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы РФ по просвещению Максим Гулин, одним из законопроектов стал документ о российском движении детей и молодежи. Ранее различными движениями молодежи было охвачено всего около 3,5 миллиона детей, притом что всего в регионах страны числится около 18 миллионов школьников. По словам зампреда комитета Госдумы, это движение поможет охватить большее количество детей и даст им реализоваться.