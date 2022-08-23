Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Руководителем структуры, первое заседание которой состоится уже во вторник, 23 августа 2022 года, назначен вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда субъектов центральной части России", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по вопросам предотвращения лесных пожаров и ликвидации последствий этих стихийны бедствий.

Предполагается, что из федерального бюджета с 2023 года будут выделяться средства на обеспечение оперативного реагирования на ЧС в лесах и привлечение МЧС для тушения лесных пожаров. Также предполагается обязать собственников земли, землепользователей и арендаторов участвовать в тушении пожаров на этих участках.