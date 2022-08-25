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Общество25 августа 2022 9:45

Защита Шевчука обжаловала штраф за дискредитацию армии

Апелляцию будет рассматривать Верховный суд Башкирии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Защита Шевчука обжаловала штраф за дискредитацию армии

Защита Шевчука обжаловала штраф за дискредитацию армии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защита лидера рок-группы ДДТ Юрий Шевчук направила в Верховный суд Башкирии жалобу на постановление Советского районного суда Уфы о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщил адвокат музыканта Александр Передрук.

Как передает ТАСС, в тексте жалобы защита музыканта просит отменить постановление суда, а также прекратить производство по данному делу. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд Башкирии.

Напомним, речь идет о статье о «публичном действие, направленном на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан». После концерта группы ДДТ, который состоялся в Уфе в мае этого года, был составлен протокол, где говорилось о «провокационных высказываниях рок-музыканта Юрия Шевчука». Административное дело было заведено из-за слов певца во время концерта о специальной военной операции на Украине.