Украинская чиновница мечтает от "базе НАТО в Крыму" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО". Об этом пишет РИА Новости.

"Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <…> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море", — сказала Фролова в ходе брифинга.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали "да" вхождению в РФ. 17 марта 2014 года была провозглашена независимая республика Крым. На следующий день Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил глава российского государства, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявлял, что ни одна политическая сила в России никогда не согласится даже обсуждать вопрос передачи Крыма Украине.