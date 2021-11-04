Путин заявил, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России Фото: REUTERS

Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», – сказал глава государства во время рабочей поездки в Севастополь.

Как отметил президент, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство. Он также подчеркнул, что мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, служит напоминанием того, что РФ «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились».

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 4 ноября, глава государства прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу окончания Гражданской войны, расположенному в Карантинной бухте города.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.