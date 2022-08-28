Джабаров предложил привлечь московских "мажоров" к хозработам в зоне СВО

Владимир Джабаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторов заезда на сверхдорогих машинах следует привлекать к тыловым хозработам спецоперации на Украине, глядишь и "мозги встанут на место", полагает первый замглавы международного комитета Совфеда России, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

“Идет специальная военная операция на Украине. Регионы оказывают гуманитарную помощь населению Донбасса, вчерашние мальчишки - воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственных жизней. А московские мажоры на сверхдорогих машинах планировали устроить "пробег" по столице. Позор!" - отметил сенатор в своем Телеграм-канале.

Напомним, сотрудники полиции в Москве пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных машин, водителей планируется задержать, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД России.

Ранее сенатор Джабаров заявил, что Россия окажет непрямую помощь Сербии при обострении конфликта с Косово. Политик отметил, что Москва не будет вступать в данный конфликт.