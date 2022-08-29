Новейший британский авианосец стоимостью 3 миллиарда фунтов сломался сразу после выхода в море

Фото: Kenny Smith / Defence Imagery gov.uk

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales сломался у берегов Англии сразу после выхода в направлении США для участия в совместных учениях, пишет газета The Daily Telegraph

«HMS Prince of Wales продолжает находиться в районе зоны учений южного побережья на время изучения возникшей механической проблемы», — рассказал представитель Королевского военно-морской флота Великобритании.

Портал Navy Lookout заявил о «существенной технической неисправности» Prince of Wales. В настоящий момент авианосец стоит на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш. Отмечается, что стоимость изготовления корабля составила три миллиарда фунтов стерлингов.

Кстати, как рассказывал ранее сайт KP.RU, в 2020 году в машинное отделение новейшего авианосца HMS Prince of Wales попала вода. Тогда машина отправилась на длительный ремонт. Все дело в том, что система пожаротушения авианосца сломалась, и в течение суток вода залила машинное отделение и системы энергообеспечения.

Prince of Wales спустили на воду в 2017 году, но в состав военно-морских сил страны он попал только в этом году. Он является самым крупным авианосцем Великобритании.