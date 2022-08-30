Диетолог Тараско связала невозможность отказаться от фаст-фуда с незакрытыми психологическими потребностями Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско заявила, что невозможность отказаться от употребления фаст-фуда и сладкой газировки связана с незакрытыми психологическими и физическими потребностями. По словам врача-эндокринолога, эта привычка заглушает истинные желания человека, но не решает первоначальную проблему. Говоря о фаст-фуде, медик в первую очередь вспомнила о чипсах.

«Многие относят чипсы к вредным продуктам за счет избыточного содержания вкусовых добавок, усилителей и так далее, но это не самое вредное. Скрытый враг — это соль. Чипсы в среднем содержат 2,5-3,5 процента соли, это значит, что если вы съедаете 100 граммов чипсов, то вы практически покрываете половину суточной потребности соли, а мы помним, что соль содержится во многих других продуктах», - сказала она в беседе с Lenta.ru

Употребляя в пищу продукты с избыточным содержанием соли, человек сокращает продолжительность жизни, отметила специалист.

Кстати, россияне стали чаще баловать себя фаст-фудом и вредной пищей. Так, на территории РФ было выявлено значительное увеличение продаж чипсов и других снеков. Интерес к хрустящему лакомству вырос на 22%, что значительно обеспокоило экспертов. В результате исследований Роскачества выяснилось, что в продукции многих производителей были обнаружены кадмий и мышьяк. Эти компоненты являются крайне опасными для здоровья и не выводятся из организма из-за своей высокой токсичности, рассказывает "Пятый канал".

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказывала, какие картофельные чипсы можно есть без вреда для здоровья. Так, она дала рекомендацию покупать картофельные чипсы, которые во время приготовления запекали, а не жарили в масле. Замена соли натуральными специями — чесноком и пряными травами — тоже сделает продукт полезнее, передает RT.