Il Tirreno: Виллу Зеленского в Италии сдавали россиянам Фото: REUTERS

Вилла президента Украины Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-деи-Марми сдавалась гражданам России, сообщает газета Il Tirreno.

По информации издания, ранее россиянка якобы выложила в сети фотографии, сделанные на территории виллы украинского лидера. Кроме того, отмечается, что ею интересовались туристы из Южной Кореи, которые были готовы заплатить за аренду виллы 50-70 тысяч евро за месяц проживания. После того, как эта сделка сорвалась, агентство недвижимости договорилось о сдаче виллы паре россиян, говорится в сообщении.

Как только издание опубликовало информации о сдаче жилья гражданам России, представители других итальянских СМИ отправили запрос в агентство недвижимости, где эти данные опровергли. Сотрудники агентства уточнили, что вилла действительно сдавалась в аренду этим летом некой паре, но в настоящее время снова пустует. Как отметили в агентстве, владельцы виллы строго запретили сдавать ее в аренду россиянам.