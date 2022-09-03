20 тысяч жителей Праги вышли на митинг из-за роста цен на газ и электричество

Более 20 тысяч жителей Праги собрались на Вацлавской площади, чтобы выступить против правительства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 20 тысяч жителей Праги собрались на Вацлавской площади, чтобы выступить против правительства. Об этом пишет 3 сентября чешский портал iDNES. Митингующие не согласны с резко возросшими ценами на газ, электричество, которые приведут лишь к краху экономики Чехии, и требуют немедленной отставки правительства во главе с премьером Фиалом.

«Цель нашей демонстрации — заявить о необходимости перемен, в основном в решении вопросов роста цен на энергоносители, особенно электричество и газ, которые уже этой осенью приведут к разрушению нашей экономики. Мы пригласили господина Фиалу на переговоры с нами, но, к сожалению, у нас нет ответа. Поэтому мы будем продолжать настаивать на прекращении работы этого правительства. Мы требуем его отставки», — сообщил один из организаторов мероприятия.

Перед гражданами Чехии выступил специалист в области энергетики Владимир Штепан:

"Правительство имеет целью достичь максимальных цен на энергию в Чехии. Раньше мы платили за отопление дома 30 тыс. крон (около 1,2 тыс. евро) в год, а теперь будем платить 200 тыс. крон (приблизительно 8 тыс. евро)".

Услышав речь экспертов, потребовали правительство немедленно направить в РФ специалистов в сфере энергетики, чтобы те заключили с Россией кратковременные контракты по поставке газа в Чехию.

Страна должна, по мнению выступавших, отвечать собственным интересам в области энергоресурсов, а не идти на поводу коллективных решений Запада.

"Вся Вацлавская площадь требует отставки правительства! Мы, участники митинга, будем требовать, чтобы действующий кабмин, который работает против нас, ушел в отставку", - заявил представитель организаторов шествия.

По словам инициаторов, на митинге собрались простые граждане, члены партий, представители организаций, несогласных с текущим политическим курсом и требуют его смены.

Ранее сайт KP.RU писал о митинге в Риге. Протестующие выступали против сноса памятника Освободителям.