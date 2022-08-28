В ООН с опозданием запретили сносить памятник советским воинам в Риге

23-25 августа в Риге снесли грандиозный монумент советским солдатам Фото: REUTERS

23-25 августа в Риге снесли грандиозный монумент советским солдатам - освободителям Латвии и латвийской столицы от гитлеровцев. Он простоял 37 лет и после распада СССР стал культовым местом для тех жителей республики, в основном - русскоязычных, кто не желал предавать память о бойцах с нацизмом.

Нынешние власти Латвии, ошалевшие от своей русофобии, посчитали, что больше с этим мнением можно не считаться. И уничтожили памятник. Причем сделали это ритуально, корежа скульптуры солдат и Матери-Родины экскаваторами и снимая свое варварство с разных ракурсов, вплоть до дронов.

9 мая рижане устлали цветами площадь перед этим памятником. Фото: REUTERS

И вдруг 26 августа из Комитета ООН по правам человека в Ригу пришло предписание: сносить монумент запрещено, пока эксперты не углубятся в ситуацию и не вынесут окончательное решение. Юрист, профессор Станисловас Томас прокомментировал запоздавшее на один день решение Комитета: «Предписание является обязательным для исполнения. К сожалению, в четверг памятник уже был снесен. Но, если обелиск упал, то запрещено его распиливать, вывозить. Он должен лежать там, как упал. Другие скульптуры (трех воинов и «Матери-Родины». – Ред.) Латвию обязали сохранить, то есть их нельзя уничтожать. Далее ООН будет расследовать. Если памятник нужен, то Латвии придется его восстановить».

Однако несмотря на полученное указание, обелиск продолжают дробить и вывозить осколки на грузовиках.

Но не все в Латвии согласны с происходящим. В Балвском крае на востоке страны строители вообще отказались участвовать в сносе советских памятников. А в Алсвикской волости команда посланная разрушить памятный знак, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, с удивлением обнаружила, что монумента на месте... не оказалось. Кто-то ночью заранее спрятал его от современных неонацистов.