Французы поддержали критиковавшую Зеленского экс-кандидата в президенты Руаяль

Во Франции поддержали бывшего кандидата в президенты, которая раскритиковала Зеленского. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский политик Сеголен Руаяль, которая была кандидатом в президенты страны на выборах 2007 года, получила поддержку после того, как раскритиковала украинского президента Зеленского.

В частности, Руаяль предположила, что провокация в Буче и авианалет на родильный дом были использованы украинскими пропагандистами для того, чтобы не допустить продвижение в сторону решения конфликта путем переговоров.

Экс-кандидата в президенты поддержал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он назвал Руаяль политиком, обладающим «образцовой смелостью», опубликовав несколько постов в поддержку экс-кандидата в президенты в Twitter.

Ранее сообщалось, что ассоциация Stand With Ukraine подаст жалобу на французского политика Руаяль за критику пропаганды Киева после того, как она назвала озвученную киевскими властями информацию об инцидентах в Буче и Мариуполе выдумкой.