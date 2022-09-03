Ассоциация Stand With Ukraine подаст жалобу на французского политика Руаяль за критику пропаганды Киева

Французский политик Сеголен Руаяль Фото: REUTERS

Ассоциация Stand With Ukraine намерена подать жалобу бывшего кандидата в президенты Франции Сеголен Руаяль за ее критику пропаганды на Украине.

По информации газеты Liberation, на этой неделе политик осудила «пропаганду войны через страх», ведущуюся Киевом. По мнению Руаяль, озвученная украинскими властями информация об инцидентах в роддоме Мариуполя и провокации в Буче была выдумана для того, чтобы помешать мирному урегулированию конфликта на Украине

Один из основателей Stand With Ukraine Эдвард Мэйор сообщил, что ассоциация планирует подать жалобу на политика на следующей неделе. Коллектив ассоциации попытается быстро собрать показания потерпевших и свидетелей, заявил он.

Напомним, ранее украинские власти и СМИ распространили видео, которое было снято якобы в городе Буча, где на дороге лежат тела погибших мирных жителей. В Министерстве обороны РФ опровергли обвинения в убийстве мирных жителей в Буче. В военном ведомстве также заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули этот город 30 марта.