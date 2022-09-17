Росгвардия задержала за неделю 52 пособников ВСУ и СБУ под Херсоном и Запорожьем

Росгвардия задержала 52 пособников ВСУ и СБУ под Херсоном и Запорожьем Фото: Александр КОЦ

Росгвардия задержала 52 пособников Вооруженных сил и Службы безопасности Украины в Херсонской и Запорожской областях. При задержании были обнаружены два тайника с вооружением и боеприпасами.

«В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы за неделю задержали 52 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ. Подразделения ведомства изъяли противотанковые управляемые ракеты «Конкурс», восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов, две противотанковые мины, 29 единиц огнестрельного оружия», – сообщается на сайте Росгвардии.

Кроме того, сотрудниками ведомства были изъяты 25 ручных гранат различных модификаций, 0,8 килограмма тротила в виде шашек, более 4,5 тысячи патронов к стрелковому оружию различного калибра. Росгвардейцы также обезвредили самодельное взрывное устройство и более 90 мин и артиллерийских снарядов.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта Росгвардия задержала двух сотрудничавших с украинскими военными работников Запорожской АЭС.