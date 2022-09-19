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Политика19 сентября 2022 5:03

Турция намерена ускорить темпы строительства АЭС "Аккую"

Первый энергоблок планируется запустить в 2023 году
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
АЭС "Аккую" в Турции возводится при содействии России

АЭС "Аккую" в Турции возводится при содействии России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работы по строительству атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции, которая возводится в сотрудничестве с Россией, продолжатся в ускоренном темпе. Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез. Его слова приводит издание Yeni Safak.

"Через некоторое время работа будет продолжаться в ускоренном темпе, - уточнил Донмез. - График проекта является обязательным для нас. Мы должны ввести в эксплуатацию первый блок в 2023 году".

Напомним, "Аккую" станет первой в Турции атомной электростанцией. Он должна заработать в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летний юбилей основания Турецкой Республики.

Ранее сообщалось, что Россия инвестирует в общей сложности 22 млрд долларов в строительство указанной АЭС.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили твердую решимость, чтобы строительство атомной электростанции "Аккую" осуществлялось в соответствии с планом.