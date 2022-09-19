Планируете сами построить дом? Банк ДОМ.РФ улучшает ставку по ипотеке

Базовая ставка по кредиту снижается с 7% до 6,3% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 21 сентября Банк ДОМ.РФ улучшает условия программы «Льготная ипотека», которая позволяет самостоятельно построить частный дом. Можете подтвердить доход с помощью выписки из Пенсионного фонда? Базовая ставка по кредиту снижается с 7% до 6,3%. При этом у клиентов банка появляется возможность взять кредит по сниженной ставке на приобретение домокомплекта.

Отметим, что при строительстве жилья из домокомплекта кредит можно будет получить сразу. В остальных случаях деньги поступают в форме кредитной линии, когда каждый транш перечисляется на отдельный этап строительства после подтверждения завершения работ по предыдущему.

«Снижением базовой ставки, по нашим оценкам, могут воспользоваться 50% наших клиентов, – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. - Помимо этого, мы распространяем программу на домокомплекты – наиболее популярный сегодня вариант, сочетающий качество и доступность. Дома производятся индустриальным способом и собираются на участке по принципу конструктора в кратчайшие сроки – от 2 до 6 месяцев. Это очень важно с точки зрения соблюдения условий по льготной программе, ведь строительство и оформление собственности должны занять не больше года».

По данным аналитиков Банка ДОМ.РФ, около 20% клиентов рассматривают строительство дома по технологии домокомплектов. Речь идёт об энергоэффективных и безопасных домах, при их изготовлении в заводских условиях используются все современные технологии.

Максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 6 млн рублей для других регионов России. Заявка подается в отделении банка или онлайн, более 80% решений принимается в течение минуты.