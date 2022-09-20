В Стамбуле и Ереване стартовал международный модуль Архитекторов.рф

Для большего охвата организаторы запустили сразу два параллельных маршрута по Турции и Армении, разделив 100 участников (а это - представители государственного и муниципального управления, архитекторы, урбанисты, социологи, аналитики, сотрудники девелоперских и инженерных компаний, научные работники) на два потока.

Таким образом, с 19 по 23 сентября 50 участники программы познакомятся с европейской практикой городского развития в Стамбуле. Вторая половина в это же время начинает свой маршрут в Ереване. В этом и состоит международный модуль четвертого потока офлайн-программы Архитекторы.рф.

- Наша программа собирает участников почти из всех регионов России - за четыре года в ней приняли участие специалисты из 73 регионов и 116 городов, - выступил с приветственным словом на открытии международного модуля программы в Стамбуле заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов. - Мы стремимся показать нашим специалистам вдохновляющие проекты и современные решения в сфере урбанистики, чтобы новый опыт и впечатления ложились в основу их работы над качественными изменениями в городах России. Для архитектора крайне важно видеть примеры того, как идея обретает форму и становится частью городского ландшафта. Именно изучение лучших практик, дает специалистам в сфере архитектуры возможности профессионального роста.

Программа для обеих групп участников запланирована обширная. Впереди - образовательные экскурсии и экспедиции, посещение локальных архитектурных бюро, встречи с представителями администрации. В Турции участники посетят два города: Стамбул и Измир. В Армении - Ереван, Гюмри и Дилижан.

В ходе недельного маршрута участники пройдут по городу с несколькими обзорными экскурсиями на русском и английском языках, посетят ключевые точки притяжения обозначенных в маршруте городов, а также прослушают лекционную программу, подготовленную ведущими международными специалистами в области городского планирования и урбанистики.

СПРАВКА «КП»

Архитекторы.рф реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и Правительства РФ. Впервые программа прошла с июня по декабрь 2018 года.

Цель программы — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Она отвечает на ключевые вызовы комплексного развития городов, социально-экономического развития, создания доступного и качественного жилья и предлагает взглянуть на указанные проблемы в широком контексте.