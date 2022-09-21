Экс-замминистра обороны РФ Андрей Картаполов раскрыл, как частичная мобилизация отразится на ходе СВО Фото: Минобороны РФ

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что в ВС России в рамках проведения мероприятий, связанных с частичной мобилизацией, будут сформированы новые части для защиты госграницы.

Кроме того, как передает информагентство ТАСС со ссылкой на Картаполова, также российской армией будет вестись процесс создания "оперативной глубины" на направлениях проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее в России по решению президента страны Владимира Путина была официально объявлена частичная мобилизация. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Также Путин пообещал, что Россия обеспечит полную безопасность участников референдумов о присоединении к РФ в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По словам российского президента, иного решения власти страны принять просто не могут.