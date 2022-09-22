В России создан колл-центр по вопросам частичной мобилизации. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В России создан колл-центр по вопросам проведения частичной мобилизации. С вопросами могут обращаться и граждане, и представители предприятий и организаций. Об этом в четверг 22 сентября сообщили в Минобороны России.

Также в военном ведомстве дали пояснения по часто задаваемым вопросам, касающимся частичной мобилизации. Пояснения дал глава организационно-мобилизационного управления генштаба Владимир Цимлянский.

По словам представителя Минобороны призовут в рамках частичной мобилизации преимущественно тех, кто имеет военную специальность стрелка, танкиста, артиллериста, водителя, механика-водителя. Количество призываемых граждан определяется не квотами, а штатной потребностью комплектуемых воинских частей, добавили в МО. Приоритет будет отдаваться тем, кто уже имеет боевой опыт.

«Мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие до 55 лет», - рассказали в МО.

Призывать в рамках частичной мобилизации не будут работников предприятий оборонной промышленности и других граждан, имеющих бронь, те, кто признан не годным по состоянию здоровья. Также не призовут россиян, которые ухаживают за членом семьи либо за инвалидами I группы, у которых на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет и тех, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил также, что решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями.

Почему Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, читайте здесь на KP.RU.