В ходе спецоперации на Украине России фактически противостоит весь блок НАТО, считают в Кремле Фото: REUTERS

Решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что спецоперация начиналась... для выполнения целей на Украине. Сейчас де-факто нам противостоит фактически... блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости", - цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад сознательно затягивает военный конфликт на Украина, "накачивая" Киев различным оружием. По его словам, поставленное ВСУ Западом вооружение (а также сами каналы поставки западного оружия на Украину) является легитимной целью для российских военных в ходе СВО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу добавил, что Вооруженные силы России регулярно уничтожают западное оружие и иностранных наемников в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции на Украине.