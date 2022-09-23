На Камчатке началось голосование для беженцев о вхождении ДНР, ЛНР и двух областей в состав России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камчатском крае началось голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, участки открыты в пунктах временного размещения для беженцев.

«Четыре дня, с 23 по 26 сентября голосование будет идти в пунктах временного размещения, 27 сентября — в помещении для голосования, расположенного в здании Камчатского промышленного техникума», — рассказывает РИА Новости

Кроме того, участники голосования могут воспользоваться горячей линией по вопросам референдума.

Напомним, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях объявили, что проведут референдумы по вопросу о вхождении в состав России 23–27 сентября 2022 года. Принять участие в референдуме смогут граждане, достигшие на день (последний день) голосования возраста 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.