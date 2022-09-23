Результаты «Приоритета 2030» обсудили на Наблюдательном совете: движение в ТюмГУ поступательное и динамичное

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

В Тюмени прошло заседание Наблюдательного совета программы «Приоритет 2030» Тюменского государственного университета.

В работе совета приняли участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

С осени 2021 г. Тюменский государственный университет – участник программы развития и один из восьми российских университетов, вошедших в лидирующую группу участников проекта «Приоритет 2030» по треку «Территориальное/отраслевое лидерство». Цель вуза – стать к 2030 году драйвером регионального развития и лидером Западно-Сибирского научно-образовательного кластера.

В течение года университет уверенно развивал пять стратегических проектов с прикладной доминантой, актуальность которых за последний год кратно возросла.

Почти на треть увеличился объем поступлений от выполненных для организаций научных исследований и разработок, оказания научно-технических услуг, результатов интеллектуальной деятельности. Поступления от программ дополнительного профессионального образования выросли на 77 процентов, многие из них спроектированы по заказу компаний реального сектора экономики. Развитие научно-образовательного блока характеризуется ростом публикационной активности, «омоложением» профессорско-преподавательского состава. Самое главное, результаты стратегических проектов становятся вкладом вуза в технологический суверенитет страны

Участники совещания обсудили вопросы достижения нового качества образования через создание профессиональных школ.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук в своем докладе отметил, что школы проектируются в инвестиционной логике в консорциуме с компаниями-лидерами и ведущими университетами. Он рассказал:

- В текущем году запущена Школа естественных наук, Школа образования. Принято решение о создании Передовой инженерной школы, Школы компьютерных наук и Школы права.

- Вместе с ТюмГУ мы запускаем магистратуру, целью которой является подготовка квалифицированных кадров для проектирования зданий в условиях вечной мерзлоты. Еще во время учебы ребята будут проходить производственную практику на ямальских предприятиях, затем мы их очень ждем на работу. Поддержка научных исследований в области происходящих с мерзлотой изменений – наш безусловный приоритет, мы готовы выделять на это направление дополнительное финансирование, – заявил Дмитрий Артюхов.

Владимир Якушев, председатель Наблюдательного совета, в своем приветственном слове акцентировал:

- Научная и образовательная деятельность университета должна быть сопряжена с потребностями области и Уральского федерального округа. Необходимо обеспечить четкое взаимодействие вуза с индустриальными партнерами для скорейшего трансфера научных разработок в производство.

Правительство Тюменской области утвердило амбициозную программу научно-технологического развития региона до 2030 года. Тюменскому госуниверситету в программе уделена особая роль как ведущему центру науки и инноваций. По результатам работы совета решено одобрить промежуточные итоги университета в «Приоритете 2030».

Также участники Наблюдательного совета посетили строительную площадку главного учебно-лабораторного корпуса по ул. Республики. Они познакомились с ходом строительства и отметили уверенные темпы возведения здания подрядчиком «Мостострой-11».

Материал предоставлен пресс-службой ТюмГУ