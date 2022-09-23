ВЦИОМ: Большинство жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей поддерживают воссоединение с Россией

Данные опроса свидетельствуют о высокой поддержке инициативы воссоединении с Россией. Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей собираются посетить избирательные участки в ходе референдума и проголосовать за вхождение в состав России. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, в республиках Донбасса намерены участвовать в референдуме 87% жителей, из которых 97% намерены поддержать воссоединение с Российской Федерацией.

Немного меньше этот показатель в Запорожье и Херсоне. Так, в Запорожской области о желании проголосовать заявили 80% респондентов, из которых 87% желают, чтобы регион стал частью России.

В Херсонской области о намерении посетить избирательные участки заявили 69% опрошенных. Из них 89% сообщили, что хотят отдать свои голоса за будущее в составе РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.