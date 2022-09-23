Экс-советник главы ДНР заявил, что в Киеве сидит кровавая бешеная собака Фото: REUTERS

Бывший советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Казаков заявил в эфире Радио «Комсомольска правда», что в Киеве сидит кровавая бешеная собака, а скопление людей на территории Донбасса вызывает у нее странное чувство.

«Мы как-то говорили уже, что в Киеве сидит кровавая бешеная собака, и скопление людей на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской бывшей области и Херсона вызывает там какие-то очень странные чувства – нажать на гашетку и по людям выстрелить», - заявил он, но выразил уверенность, что до 27 сентября жители этих территорий «все равно придут на избирательные участки».

По его словам, договариваться с Киевом бесполезно и «с их хозяевами тоже», а единственный способ хоть каким-то образом «повысить уровень безопасности» 27 сентября - это «просто закошмарить их до такой степени при помощи наших всех средств и сил, чтобы они боялись голову из окопа вытащить».

«Вдоль всей линии фронта из всех наличных у нас вооружений просто буквально, чтобы 27-го числа на нашей стороне был праздник. И люди ходили голосовать. А на той стороне был ад огненный, так километров на 50 хотя бы», - отметил он.