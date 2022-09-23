Песков раскрыл, как Кремль отреагировал на возможное нападение Вооруженных сил Украины на ЛДНР Фото: REUTERS

Россия будет рассматривать попытки Украины вернуть Донбасс и другие территории как атаку на свои земли при положительном решении на референдумах. С соответствующим заявлением, как пишет информагентство ТАСС, публично выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будут ли в случае положительного решения на референдумах попытки Киева вернуть эти территории рассматриваться как атаки на РФ

Референдумы о присоединении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей проходят с 23 по 27 сентября нынешнего года. Первые итоги волеизъявления жителей этих территорий станут известны 28 сентября 2022 года.

По итогам референдумов руководители ЛНР, ДНР и главы временных военно-гражданских администраций Херсона и Запорожья Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий инициируют обращение к президенту РФ Владимиру Путину с целью содействия включению этих территорий в состав России.

В Кремле уже пообещали, что все необходимые решения по присоединению республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей будут приняты максимально оперативно.