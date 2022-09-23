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Политика23 сентября 2022 10:18

Песков сообщил, что РФ будет рассматривать возможное нападение Украины на Донбасс как атаку на свои земли

В Кремле раскрыли план действий в случае нападения Украины на Донбасс
Александр КИСЛОВ
Песков раскрыл, как Кремль отреагировал на возможное нападение Вооруженных сил Украины на ЛДНР

Песков раскрыл, как Кремль отреагировал на возможное нападение Вооруженных сил Украины на ЛДНР

Фото: REUTERS

Россия будет рассматривать попытки Украины вернуть Донбасс и другие территории как атаку на свои земли при положительном решении на референдумах. С соответствующим заявлением, как пишет информагентство ТАСС, публично выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будут ли в случае положительного решения на референдумах попытки Киева вернуть эти территории рассматриваться как атаки на РФ

Референдумы о присоединении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей проходят с 23 по 27 сентября нынешнего года. Первые итоги волеизъявления жителей этих территорий станут известны 28 сентября 2022 года.

По итогам референдумов руководители ЛНР, ДНР и главы временных военно-гражданских администраций Херсона и Запорожья Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий инициируют обращение к президенту РФ Владимиру Путину с целью содействия включению этих территорий в состав России.

В Кремле уже пообещали, что все необходимые решения по присоединению республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей будут приняты максимально оперативно.