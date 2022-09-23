В концерте в поддержку референдумов в Москве участвует более 50 тысяч человек

Масштабная акция в поддержку референдумов на Донбассе проходит на Манежной площади Москвы Фото: из соцсетей

В акции в поддержку референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, которая проходит в Москве на Манежной площади, участвует не менее 50 тысяч человек. Соответствующие данные сообщают организаторы митинга-концерта под названием "Своих не бросаем".

"Более 50 000 участников митинга на эту минуту. Прямо сейчас выступает певица Юлия Чичерина, которая многократно лично ездила на Донбасс с концертами, чтобы поддержать бойцов на передовой", - отмечается в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале "Общероссийского народного фронта". Данные о численности участников акции подтверждают и в ГУ МВД России по Москве.

Участники акции заявляют о полной поддержке желания жителей ЛДНР, Херсона и Запорожья войти в состав России.

Референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходят с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам референдумов руководители всех освобожденных территорий (Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий) собираются направить российскому президенту Владимиру Путину официальные обращения с просьбой включить возглавляемые ими области и республики в состав РФ.