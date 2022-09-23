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Здоровье23 сентября 2022 18:02

Врач раскрыл главные ошибки при ревакцинации от коронавируса

Иммунолог Болибок посоветовал не пить алкоголь после ревакцинации от коронавируса
София ГОНЧАРОВА
Врач раскрыл главные ошибки при ревакцинации от коронавируса

Врач раскрыл главные ошибки при ревакцинации от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал россиянам о главных ошибках при ревакцинации от коронавируса.

Эксперт посоветовал гражданам не игнорировать свое самочувствие, а после введения вакцины не пить алкоголь и воздержаться от физических нагрузок. Кроме того, перед процедурой стоит оценить свое состояние. Если человек чувствует, что заболевает или у него пищевое отравление, он сильно употреблял алкоголь накануне, слишком устал, то прививку лучше отложить.

- Это состояние будет сказываться на результатах и может привести к нежелательным побочным реакциям, - объяснил врач в беседе с изданием "Москва 24".

Болибок также добавил, что заполняя анкету перед ревакцинацией люди осознанно или несознательно не указывают свои заболевания.

- На эти вопросы нужно отвечать честно. Если недавно болели, это надо отметить. Если есть хронические заболевания, надо ответить, уточнил специалист.

Ранее издание "Свободная пресса" сообщало, что в нашей стране возможен рост заболевших ковид. Как главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявлял, что сейчас гражданам важно носить маски и обязательно вакцинироваться. Также он добавил, что пока не готов прогнозировать до каких значений может дорасти число заболевших в сутки.