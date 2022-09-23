Врач раскрыл главные ошибки при ревакцинации от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал россиянам о главных ошибках при ревакцинации от коронавируса.

Эксперт посоветовал гражданам не игнорировать свое самочувствие, а после введения вакцины не пить алкоголь и воздержаться от физических нагрузок. Кроме того, перед процедурой стоит оценить свое состояние. Если человек чувствует, что заболевает или у него пищевое отравление, он сильно употреблял алкоголь накануне, слишком устал, то прививку лучше отложить.

- Это состояние будет сказываться на результатах и может привести к нежелательным побочным реакциям, - объяснил врач в беседе с изданием "Москва 24".

Болибок также добавил, что заполняя анкету перед ревакцинацией люди осознанно или несознательно не указывают свои заболевания.

- На эти вопросы нужно отвечать честно. Если недавно болели, это надо отметить. Если есть хронические заболевания, надо ответить, уточнил специалист.

Ранее издание "Свободная пресса" сообщало, что в нашей стране возможен рост заболевших ковид. Как главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявлял, что сейчас гражданам важно носить маски и обязательно вакцинироваться. Также он добавил, что пока не готов прогнозировать до каких значений может дорасти число заболевших в сутки.