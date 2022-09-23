Врач Потешкин объяснил тягу к сладкому с приходом осени недостатком серотонина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Научного совета сети клиник "Атлас", кандидат медицинских наук, врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин рассказал, почему в осенний период у людей появляется тяга к сладкой и вредной пище.

По слова специалиста, так организм пытается восполнить недостаток серотонина в период короткого светового дня. Он также добавил, что на желание есть такую еду влияет не осень, а, скорее, уменьшение продолжительности дня и понижение температуры воздуха. Об этом пишет Газета.Ru.

- Точного объяснения этому нет, но существует несколько теорий. С точки зрения эволюции, в этот период нашим предкам было важно накапливать жир, чтобы ... пережить зиму ... Есть и другое объяснение, психологическое. Солнце влияет не только на витамин D, но и на наше настроение. Когда солнца меньше, то меньше и выработка серотонина, - объяснил врач.

В качестве советов Потешкин рекомендовал использовать более яркий свет (17000 К) в течение полутора часов после пробуждения, а днем отказаться от плотных штор и другой светоизоляции.

Ранее RT писал, что врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как победить тягу к сладкому. По его мнению, человек не должен употреблять сладкое вместо полноценной еды. Поэтому самый простой вариант преодолеть тягу - есть сладкое после еды, а не вместо еды.