Вице-премьер Чернышенко заявил, что регионам России поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в субботу, 24 сентября, в Координационном центре правительства провел совещание по информированию россиянам по вопросам частичной мобилизации.

На совещании присутствовали представители Минцифры, Минтруда, Минпромторга, Министерства обороны, Минэкономразвития России, Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также всех российских регионов. Незадолго до этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Чернышенко совместно с военным ведомством заняться вопросами информирования гражданам о частичной мобилизации.

Чернышенко заявил, что работа службы 122 развернута во всех российских регионах, а на площадке Координационного центра было организовано оперативное взаимодействие всех участников. По его словам, с четверга, 22 сентября, на горячую линию 122 поступило уже свыше 200 тысяч звонков с вопросами о частичной мобилизации.

«Во все региональные колл-центры разосланы ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Всем руководителям субъектов поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни. В круглосуточном режиме представители ОНФ ведут работу по оценке качества работы операторов колл-центров в регионах», - отметил вице-премьер.

Кроме того, ответы по поводу частичной мобилизации россияне могут найти на ресурсах «Объясняем.РФ», где размещен график работы колл-центров в регионах страны.