Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры РФ, освободив от данной должности Ольгу Ярилову. Данные распоряжения были опубликованы в субботу, 24 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Преподобную Надежду Александровну заместителем министра культуры Российской Федерации ", - сказано в одном из документов.

Ранее пост заместителем министра культуры РФ занимала Ольга Ярилова, которая курировала в ведомстве ряд подразделений, среди которых департамент кинематографии и цифрового развития, а также работу Российского фонда культуры.

"Освободить Ярилову Ольгу Сергеевну от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в другом распоряжении.

Надежда Преподобная родилась в Нижний Новгород в 1979 году, а в период с 2018 по 2020 годы она возглавляла Министерство культуры Нижегородской области.