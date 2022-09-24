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Звезды24 сентября 2022 19:21

Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры РФ

От должности освободили Ольгу Ярилову
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России

Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры РФ, освободив от данной должности Ольгу Ярилову. Данные распоряжения были опубликованы в субботу, 24 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Преподобную Надежду Александровну заместителем министра культуры Российской Федерации ", - сказано в одном из документов.

Ранее пост заместителем министра культуры РФ занимала Ольга Ярилова, которая курировала в ведомстве ряд подразделений, среди которых департамент кинематографии и цифрового развития, а также работу Российского фонда культуры.

"Освободить Ярилову Ольгу Сергеевну от должности заместителя министра культуры Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в другом распоряжении.

Надежда Преподобная родилась в Нижний Новгород в 1979 году, а в период с 2018 по 2020 годы она возглавляла Министерство культуры Нижегородской области.