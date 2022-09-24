РИА Новости: в Пекине спокойная обстановка на фоне фейков о госперевороте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пекине не наблюдается усиления мер безопасности, и обстановка остается спокойной на фоне ранее появившихся в интернете слухов о госперевороте и переходе власти к военным. Как сообщает «РИА Новости», выехать из китайской столицы и въехать можно без проблем.

Отмечается, что телеканалы, сайты газет, информагентства работают в штатном режиме, перебоев в работе социальных сетей нет. Билеты на самолет и поезд в любых направлениях также можно приобрести как обычно, однако они дорожают и быстро раскупаются в преддверии праздничной недели.

«Жители китайской столицы гуляют в парках и по магазинам, усиления мер безопасности не наблюдается», - передает корреспондент агентства.

В Китае по случаю 73-й годовщины образования КНР выходными объявлены семь дней. Годовщину будут отмечать 1 октября, а 30 сентября запланирована церемония на площади Тяньаньмэнь, в котором должны принять участие все руководство страны и Компартии.