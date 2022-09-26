В Евросоюзе предложили запретить экспорт смартфонов в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый пакет антироссийских санкций, который обсуждается в Европейском союзе (ЕС), может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии.

В частности, речь идет о смартфонах, радиолокационной аппаратуре и лазерном оборудовании. Кроме того, авторы инициативы рассматривают возможность введения запрета фирмам ЕС оказывать IT-услуги российским клиентам и прекратить использовать в ЕС продукцию Kaspersky Lab.

Среди других предложений - возможность запрета на транзакции с алмазами из РФ, а также запрет на ввоз банкнот Евросоюза и Соединенных Штатов в Россию.

Напомним, в конце июля Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, антироссийские меры включают в себя эмбарго на золото. Кроме того, в седьмой пакет санкций вошли заморозка активов Сбербанка, экспортный контроль и расширение "черного списка" физических и юридических лиц.