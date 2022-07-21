Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России в четверг, 21 июля 2022 года. Об этом сообщила в соцсетях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, антироссийские меры включают в себя эмбарго на золото.

"Страны - члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля", - написала фон дер Ляйен.

Как ранее писал сайт kp.ru, в седьмой пакет санкций вошли заморозка активов Сбербанка, экспортный контроль и расширение "черного списка" физических и юридических лиц.

Согласно документу, под санкции попадут еще 47 физических и 8 юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Также ограничения коснутся мотоклуба "Ночные волки", его лидера Александра Залдастанова и европейских партнеров, в том числе словака Йозефа Гамбалека.