Олаф Шольц договорился о поставках газа из ОАЭ Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц подписал соглашение с нефтегазовой компанией из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в ФРГ. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

Согласно договоренности, поставки СПГ начнутся в конце 2022 года. Газ будет поставляться на плавучий терминал в Брунсбюттеле, расположенный в северной части Германии.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр экономики Германии Роберт Хабек анонсировал возможный договор о закупке газа в ОАЭ и Катаре, который призван "закрыть дыру, которую прорвало отсутствие российского газ".

Напомним, прокачка по газопроводу "Северный поток", который является основным маршрутом поставок российского газа в Европу, была приостановлена на неопределенный срок еще в начале сентября этого года из-за неисправности турбины.