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Экономика20 сентября 2022 5:27

Германия собирается «закрыть дыру» поставками газа из Катара и ОАЭ

Министр экономики ФРГ заявил о возможности Шольца договориться о поставках газа из Катара и ОАЭ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Германия собирается «закрыть дыру» поставками газа из Катара и ОАЭ

Германия собирается «закрыть дыру» поставками газа из Катара и ОАЭ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также Катар и Саудовскую Аравию в рамках двухдневного визита. Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек, отметив, что глава немецкого правительства намерен договориться о поставках газа.

По словам главы Министерства экономики ФРГ, стороны могут заключить соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ). «Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа», - приводит Bloomberg слова немецкого министра.

Тем временем представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт уточнил, что немецкий канцлера будет сопровождать «высокопоставленная бизнес-делегация».

Напомним, прокачка по газопроводу «Северный поток», который является основным маршрутом поставок российского газа в Европу, была приостановлена на неопределенный срок еще в начале сентября этого года, а с конца августа проводились плановые работы.