Виталий Мутко представил Валентине Матвиенко проекты ДОМ.РФ в Таганроге

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

В Таганроге гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проекты Института развития. В частности, рассказал о разработанной ДОМ.РФ стратегии развития Таганрога до 2035 года. Мастер-план представляет собой комплексный документ с мероприятиями по развитию экономики, всех видов инфраструктуры и ключевых проектов в сфере туризма и девелопмента. Также Фондом ДОМ.РФ был выполнен дизайн-код Таганрога, регламентирующий визуальный облик и правила размещения вывесок, рекламных конструкций, нестационарных объектов торговли и инфраструктуры, элементов навигации и городской уличной мебели.

Одним из пунктов программы поездки Валентины Матвиенко стало посещение парка Роща «Дубки». Силами проектного отдела Фонда ДОМ.РФ были разработаны концепция развития этого исторического объекта и необходимая для проведения работ проектно-сметная документация. Первый этап проекта уже реализован. В парке уже обустроены прогулочные зоны и пешеходные дорожки, организовано освещение, высажены кустарники и деревья, установлены малые архитектурные формы.

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

«Таганрог заново открылся для нас всех, мы видим изменения к лучшему, - сообщила Валентина Матвиенко. - В городе повысилось качество дорог, появились новые тротуары, идёт работа в парке Роща "Дубки". Это очень важно для жителей города, и, в первую очередь, для туристов. Такие проекты нужно масштабировать и на другие регионы. Уверена, это только начало. Таганрог - исторический, уникальный город со своей историей, красотой, который имеет огромный потенциал».

«ДОМ.РФ активно сотрудничает с Ростовской областью по проектам жилищного строительства и формирования современной городской среды. Используем здесь многие наши механизмы, обязательно учитываем мнение местных жителей. Таганрог – пример нашей комплексной работы, результатом которого стала разработка как стратегических документов градостроительного планирования, так и проектов точечного благоустройства. Рассчитываем, что подготовленные нами проекты будут реализованы, повысят уровень жизни в этом прекрасном историческом поселении», - сообщил Виталий Мутко.

Напомним, проектный отдел Фонда ДОМ.РФ также разработал Туристический код Таганрога, который летом 2022 года стал победителем одним из победителей конкурса Ростуризма. Конкурс предусматривает субсидии регионам на создание туристических центров, смотровых и панорамных площадок. Администрации Таганрога была выделена субсидия в размере 25 млн рублей на реализацию пилотного этапа туристического маршрута на территории города.