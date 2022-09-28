Тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 9% с 1 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2022 году тарифы ЖКХ повторно будут увеличены в среднем на 9% с 1 декабря, рассказал в комментарии агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как отметил эксперт, изменение цен коснется холодной и горячей воды, электричества, отопления, газа и твердых коммунальных отходов. Внеочередная индексация требуется для обновления теплотрасс, водопроводов и другой инфраструктуры, пояснил юрист.

Кроме этого, Соловьев отметил, что в большинстве регионов РФ общая индексация за июль и декабрь превысит спрогнозированную Минэкономразвития (МЭР) России годовую инфляцию в 12,45%.

Также ранее в МЭР уточнили, что ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля в среднем, а предельный уровень индексации тарифов не превысит 9 процентов. В частности, тарифы на газ для населения 1 декабря 2022 года вырастут на 8,5%, на электроэнергию – на 9%. Такой же уровень индексации ожидает тарифы на газ и электричество для прочих потребителей. При этом в министерстве уточняли, что цены на газ и электроэнергию не будут индексироваться до июля 2024 года.