В России досрочно повысят тарифы ЖКХ. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В России проведут индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года. Об этом в пятницу 23 сентября сообщили в Минэкономразвития.

Сообщается, что повышение тарифов пройдет на восемь месяцев раньше запланированного. Ранее предполагалось, что тарифы ЖКХ повысят в июле 2023 года. цены на коммунальные услуги проиндексируют 1 декабря 2022 года, сообщает Минэкономразвития РФ.

В ведомстве уточнили, что ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля в среднем, а предельный уровень индексации тарифов не превысит 9 процентов.

В частности, тарифы на газ для населения 1 декабря 2022 года вырастут на 8,5%, на электроэнергию – на 9%. Такой же уровень индексации ожидает тарифы на газ и электричество для прочих потребителей.

В министерстве уточнили, что цены на газ и электроэнергию не будут индексироваться до июля 2024 года.

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