В Великобритании на аукционе продали рукопись песни Starman Дэвида Боуи почти за 220 тысяч долларов

Британская поп-звезда Дэвид Боуи кричит в микрофон во время выступления на сцене во время своего концерта в Вене. Фото: REUTERS

На аукционе дома Omega Auctions с молотка ушла рукопись песни британского рок-исполнителя Дэвида Боуи под названием Starman. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News. Конечная цена лота составляла 203,5 тыс. фунтов стерлингов или 218 тыс. долларов.

Песня Starman была выпущена в 1972 году Дэвидом Боуи в качестве сингла и впоследствии была включена в состав его пятого студийного альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Продолжительность композиция чуть больше четырех минут и посвящается истории "звездного человека", который пришел подарить молодому поколению надежду на светлое будущее.

Рукопись выполнена голубыми чернилами на листе А4 в клетку. На ней сохранились оригинальные правки исполнителя и автора. Изначально ее оценили в 40 тыс. фунтов стерлинга или 43 тысячи долларов, но на аукционе цена работы выросла в пять раз. Покупателем стал неназванный частный коллекционер, которого представлял один из руководителей Музея старого и нового искусства в австралийском городе Хобарт Оливье Варенн. Ранее эта рукопись, которой с 1980-х годов владел один и тот же человек, хранилась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Дэвид Боуи (настоящее имя - Дэвид Роберт Джонс) - музыкант, композитор, исполнитель, обладатель многочисленных музыкальных наград, в том числе американской премии Grammy. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23-е место в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен". Последний альбом певца Blackstar вышел 8 января 2016 года, в день рождения исполнителя. Через два дня после этого он умер.

Согласно опросу Би-би-си, Боуи назван в Соединенном Королевстве "величайшим эстрадным артистом XX века".

