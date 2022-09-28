Глава МВД Финляндии Микконен потеряла сознание во время брифинга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Финляндии Криста Микконен потеряла сознание в ходе вечернего правительственного брифинга. Трансляция мероприятия велась на канале кабмина в интернете.

Во время вопроса журналиста премьер-министру глава финского МВД упала в обморок.

"Длинное заседание: нужны вода", - сказала ведущая брифинга, при этом пришедшие помощники помогали руководителю ведомства подняться и выйти из комнаты.

Напомним, сегодня вечером, 28 сентября, в Доме правительства прошел пресс-брифинг, посвященный ситуации с газопроводом "Северный поток", с участием премьер-министра Санны Марин, мглавы МИД Пекки Хаависто, руководителя минобороны Антти Кайконена и министра внутренних дел Кристы Микконен.

Ранее сообщалось, что Финляндия не исключает возможности строительства забора на границе с Россией в ближайшие два-три года. Как уточнялось, в ведомстве планируют оградить только 10-20% границы протяженностью 1,3 тысяч километров. В результате, длина забора составит от 130 до 260 километров.