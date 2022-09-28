Финляндия не исключает возможности строительства забора на границе с Россией в ближайшие два-три года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия может построить забор в юго-восточной части границы с РФ в течение двух-трех лет. Об этом в понедельник сообщало издание Uutissuomalainen со ссылкой на данные пограничной службы республики.

Как уточнялось, в ведомстве планируют оградить только 10-20% границы протяженностью 1,3 тысяч километров. В результате, длина забора составит от 130 до 260 километров.

Как рассказал начальник пограничной службы Паси Костамоваара, которого цитирует издание, строительство забора будет стоить несколько сотен миллионов евро. Кроме самого ограждения, в эту сумму входит его техобслуживание и создание сопутствующей инфраструктуры, которая позволит пограничникам оперативно реагировать на нелегальные пересечения границы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 сентября 2022 года можно прочитать здесь.