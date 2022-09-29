В Госдуме рассказали о сроках и вариантах ремонта «Северных потоков» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ремонт разрушений, которые произошли на нитках газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», может занять более полугода. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный.

По его словам, есть два способа устранить повреждения. Можно устранить повреждения при помощи изготовления кессона, который используется для работ при ремонте подводных газопроводов или же поднятие трубопроводов на поверхность.

«Один способ - это изготовление кессона, который будет наводиться на трубу. Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать», - заявил депутат, отметив, что это сложное инженерное подводное сооружение, а проведение работ может занять «даже не месяцы».

Для второго способа необходимы краны грузоподъемностью три тысячи тонн.

«В рамках проектирования этих газопроводов риски нарушения работы учитывались, и учитывались, соответственно, возможности ремонта. То есть укладка была таким образом, чтобы была возможность подъема», - заявил парламентарий, отметив, что такая работа потребует «долгое время, полгода-год, не менее»

Завальный заявил, что решающим фактором для выбора вариантов ремонта станет вопрос наличия судовой техники для таких работ.

Напомним, ранее оператор Nord Stream AG заявил о повреждениях сразу на трех нитках морских трубопровода системы «Северный поток», что привело к понижению давления. Инцидент назвали беспрецедентным. МИД РФ заявил о готовности Москвы участвовать в расследовании аварии.