Россия готова участвовать в расследовании повреждений на «Северных потоках»

Александр Грушко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готова рассмотреть запросы о совместном расследовании причин повреждений, которые накануне произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», если они поступят со стороны стран Европы, однако на данный момент их не было. Такое замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю», - сказал дипломат, комментируя вопрос о возможном сотрудничестве Москвы со странами Европы в расследовании инцидентов на газопроводах «Северный поток».

Напомним, днем ранее, 27 сентября, оператор Nord Stream AG сообщил о разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток». В результате произошедшего инцидента, который назвали беспрецедентным, снизилось давление.

Как писал сайт KP.RU, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к проведению расследование, назвав этот инцидент диверсией. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что имеющаяся данные указывает на то, что произошедшие стало результатом умышленных действий.