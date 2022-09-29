СМИ: Алла Пугачева снова покинула Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алла Пугачева снова уехала из России. По сообщения СМИ, певицу вместе с детьми заметили в московском аэропорту Внуково.

По предварительным данным, артистка улетела в Израиль. Источник "Известий" настаивает, что обратного билеты у Примадонны нет.

В сети появились кадры, на которых автомобиль Chevrolet Express привозит Примадонну в аэропорт, а затем покидает территорию воздушной гавани.

То что машина принадлежит артистке, стало понятно еще на 1 сентября. На ней Лизу и Гарри привезли в школу, сообщает Пятый канал.

Предыдущий раз Алла Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Изначально супруги уехали в Израиль, а затем перебрались в Латвию.

В Москву Примадонна возвращалась одна, Максима Галкина признали иностранным агентом и он предпочел остаться за границей. Тем более последние месяцы у юмориста ведется активная гастрольная деятельность за пределами РФ.

Пугачева отвела Лизу и Гарри в московскую школу, но не исключено, что в связи с обострением геополитической ситуации, наследникам артистов снова придется продолжать обучение дистанционно.

Незадолго до того как покинуть страну, Пугачева обратилась в Минюст РФ с просьбой признать и ее иностранным агентом.