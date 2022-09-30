The Hill: Байден не справился с миссией настоящего лидера Запада Фото: REUTERS

Аналитик Лиз Пик заявила, что президент США Джо Байден не справился с миссией настоящего лидера Запада и не принял важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики.

«Мировая экономика находится в свободном падении — даже при том, что инфляцию никто не сдерживает. Западный мир рассчитывает, что президент США проявит свои лидерские качества — и совершенно зря», — написала она в своей статье для издания The Hill.

Эксперт отметила, что Байден не смог принять эффективных мер для помощи нефтегазовой отрасли США.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена. По мнению Трампа, нынешняя администрация разрушила страну всего за год правления. Бывший президент также перечислил все, что считает провалами политики Джо Байдена. К таковым он отнес хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе и ситуацию с коронавирусом в США. Все это, по словам Трампа, "просто ужасно".

Здоровается с пустотой, называет вице-президента Камалу Харрис главой государства, путает свою внучку с умершим сыном, пугается актера в костюме пасхального кролика. Эти и другие странности поведения 79-летнего президента США Джо Байдена регулярно описывают все мировые СМИ. И зачастую безапелляционно ставят диагноз: ну понятно же, деменция. А на самом деле? Может, он просто веселый пожилой чудак? Мы показали врачам некоторые самые захватывающие видео. И узнали много интересного.