В Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом Фото: REUTERS

Восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом в ирландской деревне Клэркасл. Об этом в пятницу, 30 сентября 2022 года, пишет местная газета Irish Mirror.

Сообщается, семья жила в отеле, который власти переоборудовали для размещения переселенцев. Врачи установили, что девочка получила многочисленные ранения, но внутренние органы не пострадали, что дает ей шанс выжить. Рядом с ней приехавшие на место медики обнаружили 46-летнюю мать, лежавшую без сознания.

Пострадавших срочно доставили в местную больницу. Сейчас за их жизнь борются врачи.

"Комсомолка" уже писала и не раз, что отношение к украинским беженцам в Европе стало меняться. И в главной степени, в этом виноваты сами перемещенные лица из числа граждан Незалежной. С самого начала они стали вести себя вызывающе, требуя к себе особого отношения, даже если это требовало жертв со стороны принимающей стороны.

В Чехии, как недавно уже отмечала "КП", владельцы магазинов стали размещать на дверях объявления о том, что украинцам запрещен вход в их торговые точки. Совсем, как в польском Львове, где вход в трамваи, магазины и рестораны был запрещен "с собаками и украинцами".