23 человека погибли при ударе ВСУ по колонне машин на въезде в освобожденную часть Запорожья

В результате обстрела со стороны ВСУ погибли более 20 человек. Фото: телеграм-канал Владимира Рогова

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов озвучил предварительное число жертв в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колонне машин с гражданскими лицами, которые направлялись в освобожденную часть Запорожской области.

По словам Рогова, в результате ударов украинских военных 23 человека погибли, еще 34 - получили ранения различной степени тяжести.

"На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах, - написал Рогов в своем телеграм-канале. - На лицо классическая провокация в стиле англосаксов по отношению к нелояльному гражданскому населению".

Как ранее писал сайт KP.RU, обстрел автомобильной колонны украинскими боевиками произошел в пятницу, 30 сентября 2022 года. По оценке Владимира Рогова, Киев сделал это в целях провокации против России и мести населению, требовавшему разрешить выезд с подконтрольной ВСУ территории.